«Осталось человек 15»: разгромленные ВС РФ «азовцы» массово сдались в плен Группа боевиков «Азова» сдалась в плен на Краснолиманском направлении

Группа боевиков из украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сдалась в плен на Краснолиманском направлении, сообщает ТАСС. По его информации, часть их подразделения оказалась в окружении, а затем была уничтожена.

У нас осталось человек 15 [от батальона], это три дня назад было. Я сейчас не знаю, что там, к чему, — рассказал пленный украинский солдат из уничтоженного подразделения Дмитрий Баранов.

В то же время часть группировки сбежала в Изюм, где сейчас снимает постановочные ролики боевой работы. Отмечается, что сдавшиеся солдаты находятся в безопасности. Баранов призвал сослуживцев сдаваться в плен, поскольку, по его словам, это «единственный шанс выжить».

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны РФ, в операции принимали участие военные из группировки «Южная».

До этого стало известно, что ВСУ спешно перекинули резервы под поселок Степногорск в Запорожье. Как заявил член Общественной палаты России Владимир Рогов, украинское командование стремится сдержать продвижение российской армии любыми путями.