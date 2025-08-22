Переговоры Путина и Трампа на Аляске
ВСУ спешно перекинули резервы в районе Запорожья

Рогов: ВСУ спешно перекинули резервы под Степногорск для сдерживания ВС России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины спешно перекинули резервы под поселок Степногорск в Запорожье, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, украинское командование стремится сдержать продвижение российской армии любыми путями.

Противник в спешке перекинул резервы под Степногорск. Очевидно, поставлена задача любым путем сдержать продвижение наших войск, — сказал Рогов.

Бои идут на широком участке линии боевого соприкосновения от села Плавни до Степногорска. Российские военные отбивают контратаки противника и держат оборону.

Степногорск расположен на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. Бои в этом месте начались после освобождения села Каменское подразделениями российской группировки «Днепр».

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в районе населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике в оперативное окружение попала бригада украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, российские войска установили полный огневой контроль над противником. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

