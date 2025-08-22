Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 12:09

Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, в операции принимали участие военные из группировки «Южная».

Российские войска освободили населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ с помощью авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, ликвидировано командование. Президент Украины Владимир Зеленский дважды награждал соединение с начала спецоперации. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский до этого сообщил, что командный состав украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) покинул свои позиции на Краснолиманском направлении. По его данным, весь штаб во главе с командиром соединения отступил за реку Оскол.

