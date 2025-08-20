Военэксперт рассказал, какую тактику применят ВС РФ под Константиновкой Военэксперт Кнутов: ВС России будут просачиваться под Константиновкой

ВС России при освобождении города Константиновки задействуют новую тактику, рассказал Pravda.Ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, речь идет о тотальном просачивании и окружении для изоляции от сил ВСУ.

Используем [тактику] тотального просачивания. То есть вначале мелкими подразделениями, мелкими группами точнее, один, два, три человека просачиваемся, где-то накапливаемся и потом внутри начинаем штурм и снаружи, — рассказал эксперт.

Ранее военный летчик генерал-майор Владимир Попов допустил, что ВС РФ могут более масштабно задействовать хорошо знакомую по боям в Покровске тактику разделения сил противника в ходе дальнейшего продвижения на Славянско-Краматорском направлении, которое стало возможным после взятия контроля над Часовым Яром.