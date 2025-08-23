В киберполиции раскрыли, какие данные карты открывают доступ к счету МВД: нельзя делиться ПИН-кодом карты, кодами из СМС и тремя цифрами на обороте

ПИН-код банковской карты, коды из СМС-уведомлений и три цифры на обороте карты нельзя сообщать никому, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказали в пресс-службе киберполиции МВД России. В ведомстве подчеркнули, что разглашение этих данных открывает прямой доступ к счету владельца, передает ТАСС.

Данные, которые нельзя никому сообщать: CVV или CVC, размещенные на оборотной стороне банковской карты. Прямым доступом к вашему счету также является ПИН-код карты. Нельзя передавать третьим лицам пароли и коды из банковских уведомлений, которые служат подтверждением совершения операций по счету, — рассказал представитель МВД.

Он также добавил, что мошенникам опасно раскрывать срок действия карты: иногда для совершения покупок достаточно указать только его и номер карты. При этом знание номера карты, расчетного счета, к которому она привязана, номера телефона и названия банка не дает возможности похитить средства.

Ранее специалист красноярского отделения Банка России Сергей Журавлев рекомендовал родителям регулярно рассказывать детям о схемах мошенников. Он призвал ограничить несовершеннолетним доступ к гаджетам взрослых с привязанными банковскими приложениями, защитив устройства надежными паролями и биометрией.