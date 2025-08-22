Родителям дали советы, как обезопасить детей от мошенников Специалист Банка России Журавлев призвал предупредить детей об уловках аферистов

Родителям нужно регулярно информировать детей о мошеннических уловках, заявил «МК в Красноярске» специалист регионального отделения Банка России Сергей Журавлев. Он также призвал ограничить несовершеннолетним доступ к гаджетам взрослых.

Бесконтрольное использование родительского смартфона с привязанными банковскими приложениями создает риски, отметил Журавлев. Он посоветовал защитить устройства надежным паролем и биометрической аутентификацией.

Взрослым нужно доходчиво объяснить ребенку, что банковские карты — личная вещь, а реквизиты и коды из СМС — ключи от семейного бюджета, которые никому нельзя передавать. Наконец, ребенок должен знать об опасности виртуальных друзей, поддельных сайтах и приложениях, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники часто обманывают россиян под предлогом трудоустройства и похищают деньги. Так, злоумышленники создают фиктивную компанию с привлекательными вакансиями, например контент-менеджер или маркетолог.