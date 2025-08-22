Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 09:21

Раскрыта новая схема мошенников с фейковым трудоустройством

МВД: мошенники обманывают россиян под предлогом трудоустройства и крадут деньги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники часто обманывают россиян под предлогом трудоустройства и похищают деньги, заявили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Так, злоумышленники создают фиктивную компанию с привлекательными вакансиями, например, контент-менеджер или маркетолог.

Через платформы вроде Telegram или WhatsApp жертве предлагают пройти обучение и «стажировку», в ходе которой имитируется реальная работа, — объяснили в ведомстве.

После получения условного заработка человека просят оплатить «налоговые сборы» или «оформить документы», и именно на данном этапе и происходит хищение средств. Как уточнили в МВД, в такой схеме часто используется рассылка писем с предложением работы в якобы международной компании, а упор делается на гибкий график и высокий доход.

Чтобы создать видимость легитимности, аферисты предлагают пройти «стажировку». Жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале для выполнения простых заданий. Затем на счету отображается «зарплата», например, 25–30 тысяч рублей, что усиливает уверенность в честности работодателя.

Под предлогом «налоговых выплат» или «возврата переплаты» человека просят перевести деньги через QR-код или на указанную карту, добавили в ведомстве. После перевода связь с «работодателем» обрывается. В МВД напомнили, что легитимные работодатели никогда не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов.

Ранее стало известно, что мошенники все чаще размещают в общественных местах поддельные QR-коды, которые якобы ведут к акциям и скидкам. Отсканировав такой код, пользователь автоматически переводит деньги на счет злоумышленников.

мошенники
россияне
трудоустройство
вакансии
