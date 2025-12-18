В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ в пяти населенных пунктах

Группировка войск «Центр» продолжает уничтожение Вооруженных сил Украины в Димитрове и зачистку Родинского, Светлого и Гришина Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве также добавили, что российские военные не дали ВСУ прорваться в промзону Красноармейска.

В публикации говорится, что штурмовые группы противника перемещались по лесным массивам со стороны населенного пункта Шевченко с целью попасть в северные окрестности города. ВС России, как сообщает Минобороны, смогли ликвидировать 42 военнослужащих и 14 единиц военной техники.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров ДНР. Проводится зачистка от разрозненных групп ВСУ населенных пунктов Родинское и Светлое ДНР, — сказано в публикации.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что командование ВСУ отправило командиров 225-го отдельного штурмового полка в состав штурмовых подразделений из-за критической нехватки боевой силы на фронте. По словам эксперта, украинские власти ищут бойцов для пополнения потерь везде, где это возможно. Он также отметил, что ситуация в рядах ВСУ усугубляется дезертирством и низкой подготовкой новых мобилизованных.