На Западе раскрыли, кто пытается отнять российские активы у Евросоюза WP: США хотят использовать замороженные в Европе активы РФ для урегулирования

США хотят использовать замороженные в Европе российские активы в своем мирном плане по урегулированию конфликта на Украине, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, такой расклад грозит возможным столкновением Белого дома с европейскими лидерами.

Два чиновника, знакомые с ситуацией, заявили, что европейцы получили четкие сигналы о том, что администрация США хочет использовать эти активы для урегулирования конфликта, что порождает опасения по поводу возможного столкновения [Белого дома] с европейскими лидерами, — говорится в материале.

Ранее западные СМИ писали, что в Евросоюзе опасаются конфискации Россией западных активов на своей территории в ответ на возможное использование бессрочно замороженных российских средств для кредита Украине. По информации журналистов, первым под удар может попасть бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится около €260 млрд.

До этого бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что изъятие замороженных российских активов обернется для Европы серьезными экономическими и репутационными последствиями. По ее словам, попытки европейцев найти «лазейки» лишь подтверждают отсутствие правовых оснований.