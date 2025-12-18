Новый год-2026
18 декабря 2025 в 12:51

В суде раскрыли детали сделки по квартире Долиной

Риелтор две недели показывал потенциальным покупателям квартиру Долиной

Верховный суд России Верховный суд России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Риелтор в течение двух недель организовывал показы квартиры певицы Ларисы Долиной потенциальным покупателям, следует из определения Верховного суда России. Среди них была Полина Лурье, с которой позднее были заключены договоры.

В течение следующих двух недель Б. неоднократно приводил потенциальных покупателей на осмотр квартиры, в том числе Лурье П.А., с которой впоследствии были заключены оспариваемые договоры, — говорится в определении.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина до сих пор не освободила квартиру в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда России. По ее словам, следующее заседание, которое может поставить точку в этом деле, назначено на 25 декабря 2025 года.

Кроме того, Свириденко рассказала, что Долина в ходе судебного заседания отказалась предоставлять справку о том, что она не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По ее словам, об этом сообщил адвокат артистки.

Верховный суд начал систематизировать правила пересмотра сделок с недвижимостью после дела Долиной. По распоряжению председателя суда Игоря Краснова три коллегии — по гражданским, административным делам и экономическим спорам — готовят обзор судебной практики по этой теме.

