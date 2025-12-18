Боец 103-го полка 150-й дивизии во время наступательной операции в районе Константиновки завладел тяжелым дроном-бомбардировщиком противника, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны». Вражеский БПЛА он доставил в расположение своей части. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

До этого в российском оборонном ведомстве рассказали, что операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили пять тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга». Противник понес потери в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области.

Ранее в Сумской области была пресечена попытка развертывания артиллерии противника: расчеты дронов группировки войск «Север» ликвидировали две самоходные установки «Гвоздика». Цели были ликвидированы при помощи FPV-дронов с оптоволоконным управлением.

Тем временем появилась информация о том, что группировка войск «Центр» продолжает уничтожение ВСУ в Димитрове и зачистку Родинского, Светлого и Гришина ДНР. Российские военные также не дали ВСУ прорваться в промзону Красноармейска.