Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:15

Марочко сообщил об отчаянных попытках ВСУ задержаться в Закотном

Марочко: ВСУ перешли к круговой обороне в селе Закотное в ДНР

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Ситуация для Вооруженных сил Украины в районе села Закотное в ДНР становится критической, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, подразделения ВСУ были вынуждены перейти к круговой обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции.

Как сообщил Марочко, такое решение стало ответом на успехи российских войск на смежных направлениях. Наступление сил РФ северо-восточнее Озерного, юго-западнее Ямполя и западнее Платоновки создало угрозу окружения для группировки в Закотном.

Украинские боевики, находящиеся в Закотном, перешли практически к круговой обороне, — отметил эксперт.

По его словам, действия противника указывают на то, что командование ВСУ уделяет данному участку пристальное внимание. Эксперт объяснил, что Закотное расположено рядом со стратегическими высотами, которые позволяют контролировать обширные участки в зоне боевых действий в ДНР.

Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины испытывают дефицит личного состава и техники для обороны на Харьковском направлении, в районе населенных пунктов Обуховка, Колодезное и Григоровка. По его словам, текущие потери не покрываются пополнением.

СВО
конфликты
Украина
ВСУ
ДНР
Андрей Марочко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Товарный контент набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте»
В Госдуме раскритиковали бизнесменов, жалующихся на нехватку рабочих рук
«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова
Невролог объяснила, когда аутизм поддается коррекции
Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что завтра, слабость, головные боли
В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма
Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей
Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись
В Баку запросили пожизненный срок лидеру карабахских сепаратистов Варданяну
Путин позвонит участнику «Елки желаний»
На Кубе введут плавающий курс валюты
Кремль назвал опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы
«Настоящий босс»: представители ЧМ не прошли мимо рекорда Сафонова
Зеленский раскрыл, какой компромисс ищут США по Донбассу
Наступление ВС РФ на Харьков 18 декабря: «Солнцепеки» устроили ад для ВСУ
Метал дротиками в промежность: маньяк-великан вырезал матери язык и связки
Синоптик ответила, когда утихнет мощный снежный циклон в Хабаровске
Уролог предупредил, какие болезни могут маскироваться под цистит
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2 млн
Убиты люди, горит танкер в Батайске: как ВСУ атакуют Россию 18 декабря
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.