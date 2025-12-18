Марочко сообщил об отчаянных попытках ВСУ задержаться в Закотном Марочко: ВСУ перешли к круговой обороне в селе Закотное в ДНР

Ситуация для Вооруженных сил Украины в районе села Закотное в ДНР становится критической, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, подразделения ВСУ были вынуждены перейти к круговой обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции.

Как сообщил Марочко, такое решение стало ответом на успехи российских войск на смежных направлениях. Наступление сил РФ северо-восточнее Озерного, юго-западнее Ямполя и западнее Платоновки создало угрозу окружения для группировки в Закотном.

Украинские боевики, находящиеся в Закотном, перешли практически к круговой обороне, — отметил эксперт.

По его словам, действия противника указывают на то, что командование ВСУ уделяет данному участку пристальное внимание. Эксперт объяснил, что Закотное расположено рядом со стратегическими высотами, которые позволяют контролировать обширные участки в зоне боевых действий в ДНР.

Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины испытывают дефицит личного состава и техники для обороны на Харьковском направлении, в районе населенных пунктов Обуховка, Колодезное и Григоровка. По его словам, текущие потери не покрываются пополнением.