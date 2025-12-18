Песков обозначил позицию России по отношениям Венесуэлы и США Песков: Россия призывает страны к сдержанности из-за ситуации с Венесуэлой и США

Россия призывает государства Латиноамериканского региона проявить сдержанность на фоне ситуации, развернувшейся вокруг США и Венесуэлы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые приводит ТАСС, это позволит избежать непредсказуемого результата вокруг развития инцидента.

Мы призываем все страны региона к сдержанности, с тем чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации [вокруг Венесуэлы], — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь заявил, что Кремль выражает серьезную обеспокоенность в связи с ростом напряженности вокруг Венесуэлы. В Москве конфликт между Вашингтоном и Каракасом расценивают как угрозу региональной стабильности, рассказал он.

До этого стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.