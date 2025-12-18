Новый год-2026
18 декабря 2025 в 11:26

Крупный цех по производству БПЛА разбили в Сумской области

Российские войска уничтожили крупное предприятие по сборке беспилотников для ВСУ, сообщили в силовых структурах. Источник РИА Новости пояснил, что взрыв прогремел в районе населенного пункта Кардашовка Сумской области. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Уничтожен крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ, — сказал собеседник.

До этого в российском оборонном ведомстве рассказали, что в Сумской области пресечена попытка развертывания артиллерии противника: расчеты дронов группировки войск «Север» ликвидировали две самоходные установки «Гвоздика». Цели были ликвидированы при помощи FPV-дронов с оптоволоконным управлением.

Тем временем появилась информация, что подразделения ВСУ испытывают дефицит личного состава и техники для обороны на Харьковском направлении, в районе населенных пунктов Обуховка, Колодезное и Григоровка. По его словам, текущие потери не покрываются пополнением.

Также стало известно, что военнослужащие ВСУ, использовавшие подземные коммуникации шахтоуправления «Покровское» в районе Удачного, оказались в западне. Погибли там в том числе и наиболее подготовленные и боеспособные подразделения врага.

