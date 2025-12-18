Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 14:30

«Нулевая терпимость»: в ГД представили жесткий план для борьбы с мигрантами

Депутат Матвеев предложил депортировать мигрантов за любое нарушение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нулевая терпимость к любым проявлениям агрессии остается единственным вариантом решения проблемы с мигрантами, заявил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По его словам, нужно депортировать иностранцев "за любой косой взгляд", а также ввести визовый режим с некоторыми дружественными государствами. Также, по мнению парламентария, совершение преступления иностранцем должно быть отягчающим обстоятельством.

Нужно начинать с введения визового режима, чтобы дополнительно проверять всех приезжих — опасны или нет. Но раз этого нет, единственный вариант решения проблемы — это нулевая терпимость к любым проявлениям агрессии. За любой косой взгляд в сторону местного жителя и мат — мгновенная депортация с запретом на въезд на пять-десять лет, — сказал Матвеев.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка готова нарастить поток трудовых мигрантов в Россию. Как заявила посол островного государства в Москве Шобини Гунасекера, в стране есть много рабочей силы, как квалифицированной, так и неопытной. Она также подчеркнула, что Шри-Ланка — страна-экспортер трудовых ресурсов.

