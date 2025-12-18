Новый год-2026
18 декабря 2025 в 14:22

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина

Песков: подготовка к прямой линии Путина находится на завершающей стадии

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подготовка президента России Владимира Путина к «Прямой линии» вышла на завершающий этап, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Мероприятие состоится 19 декабря.

Путин работает в Кремле. Он готовится к прямой линии и проведению большой конференции. Вчера до глубокой ночи шла подготовка к такой заключительной стадии, — сказал Песков.

Тем временем появилась информация, что число обращений на прямую линию превысило 2 млн. По состоянию на 12:00 мск 18 декабря поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений. Не менее 83 тыс. обращений граждане РФ отправили через сайт прямой линии, 25 тыс. — через приложение.

До этого журналистам, аккредитованным на прямую линию с президентом России, подготовили специальные подарочные наборы. Их вручат при получении аккредитационных бейджей. В подарочные наборы вошли портфель серого цвета с логотипом программы «Итоги года с Владимиром Путиным», ручка, блокнот и календарь на 2026 год с подписью «Россия в авангарде».

