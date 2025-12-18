Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 14:15

Песков ответил, обсуждали ли Путин и Эрдоган тему С-400

Песков: тема С-400 не была в повестке дня встречи Путина и Эрдогана

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тема поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 не была в повестке дня встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал статью Bloomberg о том, что турецкий лидер на недавней встрече с российским коллегой якобы выразил желание вернуть С-400 ради получения американских истребителей F-35.

Эта тема не была в повестке дня, — ответил Песков.

Ранее Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде в рамках международного форума. Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, главы государств обсудили вопрос о заморозке российских активов в Европейском союзе, комплексные усилия по обеспечению мира в конфликте на Украине, а также была подтверждена поддержка Турцией мирных инициатив.

Кроме того, в ходе беседы с Путиным Эрдоган подтвердил готовность Анкары принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в любом формате. В республике также поддержали предложение о частичном прекращении огня с отказом от ударов по объектам энергетики и портам.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
С-400
Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительницу Курской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену
Раскрыт коварный замысел Евросоюза в конфискации российских активов
«Увидим все»: экс-депутат Рады о продолжении публикаций пленок Миндича
Секс-просветительницу получила срок за целый «букет» статей
«Я в шоке»: блогер Эрик Давидович впервые стал отцом
Тематический поезд в честь 20-летия RT запустили в метро Москвы
Лавров рассказал, чем его поразила фон дер Ляйен
Какие льготы по ипотеке будут действовать в январе 2026 года
Военэксперт рассказал, какую нишу в системе ПВО России займут FPV-дроны
Производителя игрушек посадили на пять лет за мошенничество с субсидиями
Подмосковные ежи не нашли снега и отправились по помойкам
Макрон призвал ЕС найти решение по использованию российских активов
Садовый забор помог полицейским задержать грабителя
Названы самые дорогие звезды России: кто оказался на первом месте?
Учительница пыталась совратить 11-летнего мальчика и попалась с поличным
В Госдуме оценили идею запустить базу номеров мобильных устройств
«Воровской сходняк»: в СВОП раскритиковали разговоры об изъятии активов РФ
Утопить не получилось: волгоградец из ревности убил и расчленил жену
Политолог ответил, почему Зеленский может скоро принять мирные условия РФ
Пользователи «Одноклассников» определили лучший контент 2025 года
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.