Песков ответил, обсуждали ли Путин и Эрдоган тему С-400 Песков: тема С-400 не была в повестке дня встречи Путина и Эрдогана

Тема поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 не была в повестке дня встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал статью Bloomberg о том, что турецкий лидер на недавней встрече с российским коллегой якобы выразил желание вернуть С-400 ради получения американских истребителей F-35.

Эта тема не была в повестке дня, — ответил Песков.

Ранее Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде в рамках международного форума. Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, главы государств обсудили вопрос о заморозке российских активов в Европейском союзе, комплексные усилия по обеспечению мира в конфликте на Украине, а также была подтверждена поддержка Турцией мирных инициатив.

Кроме того, в ходе беседы с Путиным Эрдоган подтвердил готовность Анкары принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в любом формате. В республике также поддержали предложение о частичном прекращении огня с отказом от ударов по объектам энергетики и портам.