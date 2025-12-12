В Турции уточнили детали беседы Эрдогана с Путиным Эрдоган подтвердил Путину готовность к любому формату переговоров по Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным в столице Туркменистана Ашхабаде подтвердил готовность Анкары принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в любом формате, сообщили в канцелярии турецкого лидера. Кроме того, в республике поддержали предложение о частичном прекращении огня с отказом от ударов по объектам энергетики и портам.

Он (Эрдоган. — NEWS.ru) считает, что прогресс может быть достигнут в областях, которые представляют практическую ценность для обеих сторон. Он также сообщил, что ограниченное прекращение огня, касающееся ударов по энергетическим объектам и портам, может быть полезным, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Эрдоган в Ашхабаде обстоятельно обменялись мнениями по конфликту на Украине. По его словам, главы государств также обсудили вопросы регионального и международного характера.

Как уточнил представитель Кремля, Путин и Эрдоган согласовали позицию, что планы изъятия замороженных российских активов приведут к краху основ мировой финансовой системы. Лидеры также обменялись мнениями по поводу «устремлений европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами».