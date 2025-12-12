В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Эрдоганом в Ашхабаде

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в столице Туркменистана Ашхабаде обстоятельно обменялись мнениями по конфликту на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков. По его словам, главы государств также обсудили вопросы регионального и международного характера.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам, по региональным делам, по международным делам, — сказал Песков.

Как уточнил представитель Кремля, Путин и Эрдоган согласовали позицию, что планы изъятия замороженных российских активов приведут к краху основ мировой финансовой системы. Лидеры также обменялись мнениями по поводу «устремлений европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами».

По словам Пескова, Россия положительно оценивает готовность Турции выступить посредником в мирном процессе на Украине. Он отметил, что Эрдоган открыто выразил намерение Анкары содействовать дипломтическому урегулированию конфликта.