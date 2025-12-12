Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 14:44

В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Эрдоганом в Ашхабаде

Песков: Путин и Эрдоган в Ашхабаде обменялись мнениями по Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде Фото: Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»/kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в столице Туркменистана Ашхабаде обстоятельно обменялись мнениями по конфликту на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков. По его словам, главы государств также обсудили вопросы регионального и международного характера.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам, по региональным делам, по международным делам, — сказал Песков.

Как уточнил представитель Кремля, Путин и Эрдоган согласовали позицию, что планы изъятия замороженных российских активов приведут к краху основ мировой финансовой системы. Лидеры также обменялись мнениями по поводу «устремлений европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами».

По словам Пескова, Россия положительно оценивает готовность Турции выступить посредником в мирном процессе на Украине. Он отметил, что Эрдоган открыто выразил намерение Анкары содействовать дипломтическому урегулированию конфликта.

Туркмения
Россия
Владимир Путин
Турция
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цискаридзе призвал прописать в ТК понятие рабочего времени артистов
Юрист ответила, как по закону наказать нечистоплотного арендатора квартиры
Трамп пожаловался на нежелание Зеленского соглашаться на мирный план
Главкому ВМФ России присвоили звание адмирала флота
На Украине выберут нового главу «Слуги народа»
Российского посла вызвали в немецкий МИД
«Угнетение»: в Австрии ввели один запрет для школьниц до 14 лет
Глава Сочи раскрыл главные плюсы нового статуса города-курорта
Слезы, обращение к богу и полный зал: как прошел концерт Ларисы Долиной
Прошунин заверил туристов в защищенности сочинских курортов от БПЛА
Робот спас стратегический объект от взрыва
Пьяный мужчина убил двух котов, выбросив их из окна
«Мы делаем все»: Новак о «краже» Евросоюзом замороженных активов
Кинолог объяснил, почему собака ест снег во время прогулки
Квартиранты оставили 72-летнюю пенсионерку на улице
Ушаков оценил последние варианты мирного плана США
Германии предрекли долгие годы экономического упадка
В России обозначили условие, при котором вновь взлетит цена на ОСАГО
Салат «Витаминная бомба» с кальмарами и капустой — готовится за 10 минут
В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Эрдоганом в Ашхабаде
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.