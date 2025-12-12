В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании Песков: Россия приветствует готовность Турции содействовать миру на Украине

Россия положительно оценивает готовность Турции выступить посредником в мирном процессе на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган открыто выразил намерение Анкары содействовать мирному урегулированию, передает ТАСС.

Турецкий президент, выступая, говорил о готовности и желании Турции дальше заниматься посреднической деятельностью, оказывать содействие мирному процессу [на Украине], что приветствуется нашей страной, — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что вопрос украинского конфликта практически не поднимался центральноазиатскими участниками Международного форума мира и доверия в Ашхабаде. Лидеры стран региона, присутствовавшие на мероприятии, сосредоточились в своих речах на иных темах.

Ранее Эрдоган провел телефонную беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которой заявил о решимости Анкары поддерживать контакты с Москвой и Киевом с целью возобновления стамбульского процесса. Турецкий лидер подчеркнул, что его страна готова предпринять все возможное, дабы скорейшим образом «отворить дверь к миру».