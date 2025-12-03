В Турции высказались о возобновлении переговоров между Россией и Украиной

В Турции высказались о возобновлении переговоров между Россией и Украиной Эрдоган заявил о контактах с Москвой и Киевом по возобновлению переговоров

Анкара поддерживает диалог с Москвой и Киевом по возвращению к стамбульским переговорам, заявил в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В его администрации уточнили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщает ТАСС.

Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по просьбе французской стороны. <…> Продолжаются контакты со сторонами с целью возобновления стамбульского процесса, и Турция готова сделать все возможное, чтобы как можно скорее открыть дверь к миру, — сказал Эрдоган.

Президент подчеркнул важность активного использования дипломатических инструментов. Он отметил, что поддержка процесса обеспечения прекращения огня Анкарой продолжит расти. Эрдоган добавил, что мирным усилиям будет способствовать избегание шагов, которые «могут поставить под угрозу глобальный мир».

Ранее лидер правой французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Макрона главным противником мирного урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что если бы глава государства действительно хотел положить конец боевым действиям, то он бы уже перестал оказывать Киеву военную и финансовую помощь.