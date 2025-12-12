Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 14:13

В Кремле рассказали о позиции Путина и Эрдогана по изъятию активов России

Песков: Путин и Эрдоган сошлись в оценке угроз от изъятия активов России

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали позицию о том, что планы изъятия замороженных российских активов приведут к краху основ мировой финансовой системы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По словам кремлевского представителя, на встрече лидеры обменялись мнениями по поводу «устремлений европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами», передает РИА Новости.

Стороны сошлись, что подобные необдуманные действия <...> фактически пойдут на слом Бреттон-Вудской системы. И всех основ и принципов международной финансовой системы, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Центральный банк планирует подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Причиной обращения стали финансовые потери, которые понес ЦБ. Сумма требований пока не разглашается. Депозитарий в свою очередь заявил, что готов защищаться по искам, связанным с блокированием государственных активов в Бельгии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что планы Совета ЕС по бессрочной заморозке активов России нанесут Европейскому союзу серьезный вред. Политик также обвинил Еврокомиссию в систематическом нарушении законодательства ЕС.

