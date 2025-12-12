Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 16:52

В Турции раскрыли, что Эрдоган обсудил с Путиным

Эрдоган и Путин обсудили заморозку российских активов в Евросоюзе

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос о заморозке российских активов в Европейском союзе, сообщает канцелярия турецкого лидера. Главы государств провели переговоры в Ашхабаде в рамках международного форума, посвященного Году мира и доверия, передает ТАСС.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Турции и России, комплексные усилия по обеспечению мира в украинско-российском конфликте, а также была подтверждена поддержка Турцией мирных инициатив. Кроме того, подробно обсуждался широкий круг вопросов, включая замораживание со стороны ЕС российских активов, — сказано в сообщении канцелярии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Эрдоган согласовали позицию, что планы изъятия замороженных российских активов приведут к краху основ мировой финансовой системы. Лидеры также обменялись мнениями по поводу «устремлений европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами».

По словам Пескова, Россия положительно оценивает готовность Турции выступить посредником в мирном процессе на Украине. Он отметил, что Эрдоган открыто выразил намерение Анкары содействовать дипломатическому урегулированию конфликта.

Россия
Турция
Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган
замороженные активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям
Карл III решил рассказать подданным о своей борьбе с раком
Готовлю оливье как в ресторане: мини-версия в стопках
Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро
В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов
Началась встреча Путина с президентом Ирака
Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России
В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС
ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы
В Дагестане двое человек погибли из-за опасного вируса
Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях
Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая
Назван возможный преемник главы МИД Украины
Меркель отказалась от фирменного жеста руками
14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека
Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО
Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам
На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН
Лукашенко оценил последние действия Трампа
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.