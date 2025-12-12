В Турции раскрыли, что Эрдоган обсудил с Путиным

В Турции раскрыли, что Эрдоган обсудил с Путиным Эрдоган и Путин обсудили заморозку российских активов в Евросоюзе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос о заморозке российских активов в Европейском союзе, сообщает канцелярия турецкого лидера. Главы государств провели переговоры в Ашхабаде в рамках международного форума, посвященного Году мира и доверия, передает ТАСС.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Турции и России, комплексные усилия по обеспечению мира в украинско-российском конфликте, а также была подтверждена поддержка Турцией мирных инициатив. Кроме того, подробно обсуждался широкий круг вопросов, включая замораживание со стороны ЕС российских активов, — сказано в сообщении канцелярии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Эрдоган согласовали позицию, что планы изъятия замороженных российских активов приведут к краху основ мировой финансовой системы. Лидеры также обменялись мнениями по поводу «устремлений европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами».

По словам Пескова, Россия положительно оценивает готовность Турции выступить посредником в мирном процессе на Украине. Он отметил, что Эрдоган открыто выразил намерение Анкары содействовать дипломатическому урегулированию конфликта.