Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 14:34

Политолог ответил, сколько может продлиться прямая линия с Путиным

Политолог Кортунов: прямая линия с Путиным может продлиться 4,5 часа

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: kremlin.ru
Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным может продлиться около 4,5 часа, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его мнению, в повестке дня будут преобладать вопросы касательно внутренней политики страны.

Если отталкиваться от тех вопросов, которые собраны уже сейчас, то все-таки основной приоритет относится к внутренним задачам развития России. Что касается длительности, то мы знаем, что поскольку речь идет о гибридном формате, то есть о совмещении прямой линии и большой пресс-конференции, то можно допустить, что мероприятие продлится не меньше обычного. Скорее всего, Путин настроен на довольно длительный детальный разговор. Допускаю, что прямая линия может продлится 4,5 часа. Можно предположить, что президент ответит на 70–90 вопросов, — поделился Кортунов.

Он подчеркнул, что президент может затронуть темы социальной сферы, инфраструктуры, пенсионных выплат и здравоохранения. По мнению политолога, также будут обсуждаться международные вопросы, включая СВО и отношения России с ключевыми международными партнерами.

Ранее сообщалось, что число обращений на прямую линию с Путиным достигло более двух миллионов. По состоянию на 12:00 мск 18 декабря россияне сделали свыше 918 тыс. звонков, отправили 328 тыс. СМС-сообщений. Также поступило не менее 83 тыс. обращений через сайт прямой линии и 25 тысяч — через мобильное приложение.

