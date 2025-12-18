Новый год-2026
Врач назвала главные причины появления аутистических расстройств у детей

Невролог Дейс: у ребенка может возникнуть аутизм из-за плохой экологии

На возникновение аутистических расстройств у детей влияют разные факторы, среди которых плохая экологическая или психологическая обстановка, заявила НСН невролог Эрстея Дейс. В частности, генетические сбои может вызвать прием родителями определенных препаратов.

Поломки генов происходят не только из-за возраста родителей. Бывает, где-то в поколении влюбленность брата и сестры. Где-то влияет экологическая обстановка, где-то — психологическая. Где-то — применение определенных фармакологических препаратов, которые дают сбои в следующих поколениях. Факторов много, — подчеркнула Дейс.

Она добавила, что японские ученые пытались разработать препараты от аутизма, однако у них ничего не вышло. В США и Швейцарии, в свою очередь, делали пробы на синдром Дауна и расстройства аутистического спектра, но их достоверность невелика. Все эти проблемы упираются в то, что генетика до сих пор плохо изучена, подытожила врач.

Ранее Дейс заявила, что аутизм с большей вероятностью поддается коррекции до трех лет. Она отметила, что родители часто впустую теряют время, не доверяя диагнозам.

