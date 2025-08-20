Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 13:27

Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг

Экономист Осянин: на услугах ЖКУ можно сэкономить до 15% за счет тарифов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут существенно уменьшить коммунальные платежи, если будут следовать простым правилам, заявил NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин. Один из способов — переход на дифференцированный тариф на электроэнергию. По словам эксперта, это позволит сэкономить на электричестве 10–15%.

Дополнительной возможностью экономии является переход на дифференцированный тариф на электроэнергию. Например, при активном использовании электричества в ночные часы можно сократить расходы на 10–15%, — сказал Осянин.

Среди других эффективных методов снижения затрат на ЖКУ эксперт назвал установку водосчетчиков и счетчиков тепла, применение энергосберегающих технологий, использование термостатов для регулировки температуры радиаторов. В целом, по его словам, соблюдение всех перечисленных рекомендаций позволит сэкономить на коммунальных услугах до 15%.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов напомнил россиянам, что Социальный фонд РФ может удержать часть пенсии при выплате, если у граждан имеются долги, в том числе за ЖКУ. По его словам, по общим долгам может быть удержано не более половины пенсии. При этом по алиментным обязательствам разрешается удерживать до 70%.

ЖКХ
ЖКУ
коммунальные услуги
экономия
