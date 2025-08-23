Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 22:24

Число погибших в Газе журналистов превысило две сотни

Правительство Палестины: с начала конфликта в Газе погибло 240 журналистов

Сектор Газа, палестинская территория: ребенок стоит среди руин Сектор Газа, палестинская территория: ребенок стоит среди руин Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

С октября 2023 года в секторе Газа погибли 240 журналистов, сообщило в своем Telegram-канале управление по работе со средствами массовой информации в анклаве. Его представители призвали международное сообщество осудить виновных и привлечь их к ответственности.

Число работников СМИ, погибших с начала вооруженного конфликта в Газе, выросло до 240, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы армии по установлению полного контроля над Газой и разгрому палестинского движения ХАМАС. Согласно заявлению канцелярии, план предусматривает разгром радикальной палестинской организации. Премьер-министр также поручил начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль планирует опустошить сектор Газа, сделав условия проживания в анклаве невыносимыми. По его словам, израильские власти сейчас требуют от ряда стран принять палестинских беженцев.

сектор Газа
Палестина
журналисты
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов
Французский политик назвал силы, которые нужно перебросить на Украину
Стало известно, сколько времени пролежит тело альпинистки в горах Киргизии
Мужчина и женщина были ранены во время атаки ВСУ на Белгородскую область
«Просто ад»: раскрыты потери ВСУ после мощных ударов по Краматорску
Известный московский блогер поплатился за показ нацистской символики
Число погибших в Газе журналистов превысило две сотни
Скандальному блогеру предъявили обвинение по факту оскорбления памяти
Названа опасная болезнь-невидимка, которую легко пропустить
Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине
Стало известно, как ВСУ под Харьковом «помогали» российским войскам
Евросоюз обвинили в потере суверенитета и зависимости от США
Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково
Семья мобилизованного в ВСУ получила страшную весть через полгода неведения
Россиянки обновили рекорд Европы на юниорском ЧМ по плаванию
Мерц оценил прогресс урегулирования конфликта на Украине
Президент Республики Сербской предложил кандидатуру нового премьера
Аэропорты Шереметьево и Донское частично приостановили работу
В Госдуме раскрыли причину отказа въезда в Польшу фигуристке Нехаевой
Момент уничтожения украинского дрона над Петербургом попал на видео
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.