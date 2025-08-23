Число погибших в Газе журналистов превысило две сотни Правительство Палестины: с начала конфликта в Газе погибло 240 журналистов

С октября 2023 года в секторе Газа погибли 240 журналистов, сообщило в своем Telegram-канале управление по работе со средствами массовой информации в анклаве. Его представители призвали международное сообщество осудить виновных и привлечь их к ответственности.

Число работников СМИ, погибших с начала вооруженного конфликта в Газе, выросло до 240, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы армии по установлению полного контроля над Газой и разгрому палестинского движения ХАМАС. Согласно заявлению канцелярии, план предусматривает разгром радикальной палестинской организации. Премьер-министр также поручил начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль планирует опустошить сектор Газа, сделав условия проживания в анклаве невыносимыми. По его словам, израильские власти сейчас требуют от ряда стран принять палестинских беженцев.