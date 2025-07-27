ЦАХАЛ забросала сектор Газа мукой и сахаром ЦАХАЛ сбросила с воздуха муку, сахар и консервы в качестве гумпомощи для Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сбросила с воздуха на сектор Газа муку, сахар и консервы. Пресс-служба армии отметила, что мера принята в рамках гуманитарной помощи жителям.

Сброс, который проводился в координации с международными организациями и возглавлялся COGAT (координатором действий правительства Израиля на палестинских территориях, действующим при минобороны страны — прим. NEWS.ru), включал в себя семь упаковок с гуманитарной помощью, содержащей муку, сахар и консервы, — указали в ЦАХАЛ.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль планирует опустошить сектор Газа, сделав условия проживания в анклаве невыносимыми. По его словам, израильские власти сейчас требуют от ряда стран принять палестинских беженцев.

Тем временем Международная организация по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа «Флотилия свободы» информировала, что судно Handala («Хандала») с гуманитарной помощью было перехвачено израильскими военными силами. Там уточнили, что волонтеры, которые были на борту, похищены. В сектор Газа отправились 15 активистов, которые хотели доставить в Газу медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи.