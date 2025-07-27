Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 04:12

ЦАХАЛ забросала сектор Газа мукой и сахаром

ЦАХАЛ сбросила с воздуха муку, сахар и консервы в качестве гумпомощи для Газы

ЦАХАЛ ЦАХАЛ Фото: Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сбросила с воздуха на сектор Газа муку, сахар и консервы. Пресс-служба армии отметила, что мера принята в рамках гуманитарной помощи жителям.

Сброс, который проводился в координации с международными организациями и возглавлялся COGAT (координатором действий правительства Израиля на палестинских территориях, действующим при минобороны страны — прим. NEWS.ru), включал в себя семь упаковок с гуманитарной помощью, содержащей муку, сахар и консервы, — указали в ЦАХАЛ.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль планирует опустошить сектор Газа, сделав условия проживания в анклаве невыносимыми. По его словам, израильские власти сейчас требуют от ряда стран принять палестинских беженцев.

Тем временем Международная организация по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа «Флотилия свободы» информировала, что судно Handala («Хандала») с гуманитарной помощью было перехвачено израильскими военными силами. Там уточнили, что волонтеры, которые были на борту, похищены. В сектор Газа отправились 15 активистов, которые хотели доставить в Газу медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи.

сектор Газа
Израиль
ЦАХАЛ
гумпомощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио рассказал, сколько еще Трамп готов терпеть конфликт на Украине
В Армении запланировали демонтаж и перенос памятника участникам ВОВ
Клубника — все. Что посадить на грядке после нее? Советы садоводов
Российский военный нашел способ быстро остановить бронегруппу ВСУ
Опубликованы кадры с соревнований, где умер московский пловец
Работу двух российских аэропортов подкорректировали
Стало известно, зачем Стармер встретился с Трампом
Россиянин одержал безоговорочную победу над соперником на турнире UFC
Экономист назвал выгодный для России курс рубля к доллару
ЦАХАЛ забросала сектор Газа мукой и сахаром
Пассажирский самолет вспыхнул в международном аэропорту
Посетитель супермаркета устроил кровавую бойню, ранив 11 человек
Таиланд согласился на перемирие с Камбоджей при одном условии
В США раскрыли, чего стоила Зеленскому выходка с НАБУ
Удар током зацепера остановил «Сапсан», следующий из Петербурга в Москву
ВСУ провалили попытку атаки на Смоленскую область
Одно действие Зеленского привело Великобританию в бешенство
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 27 июля, полынь не сдает позиций
Водителя зажало в салоне после ДТП в центре Москвы
Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли ДНР
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.