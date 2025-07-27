Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 01:35

Израиль перехватил судно с гумпомощью Газе и похитил экипаж

Израиль захватил судно с гуманитарной помощью Газе и похитил волонтеров

Фото: IMAGO/Moiz Salhi apaimages/Global Look Press

Судно Handala («Хандала») с гуманитарной помощью было перехвачено израильскими военными силами, сообщила Международная организация по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа «Флотилия свободы» в Telegram-канале. Там уточнили, что волонтеры, которые были на борту, похищены.

Судно отплыло из Сицилии 13 июля. Как уточняется, в сектор Газа отправились 15 активистов, которые хотят доставить в Газу медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи.

Экипаж «Хандалы» был похищен израильскими силами. «Хандала» была перехвачена израильскими оккупационными силами <...>, когда находилась в международных водах, — сказано в публикации.

Ранее сторонники движения ХАМАС казнили 12 человек в секторе Газа. По данным СМИ, их обвинили в краже гумпомощи и шпионаже в пользу Израиля. Выяснилось, что казненные были связаны с группировкой «Народные силы» Ясира Абу Шабаба, чья основная активность сосредоточена на юге Газы.

Журналисты утверждали, что в Евросоюзе допускают возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем. Причиной обсуждения такого вопроса стала ситуация вокруг Газы.

Израиль
сектор Газа
волонтеры
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина, по которой Киеву сложно сдерживать наступление ВС РФ
Биолог назвала главный симптом штамма COVID-19 стратус
Шутил о Лукашенко и женился на эскортнице: где сейчас Слава Комиссаренко
Стало известно, как Европа будет закупать оружие для Украины у США
Израиль перехватил судно с гумпомощью Газе и похитил экипаж
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Харьков содрогнулся от взрыва
Украинский БПЛА нарушил электропитание железной дороги под Волгоградом
«Дерзко сражаются»: Путин оценил работу морских пехотинцев в зоне СВО
«Готов был на что угодно»: РФ забрала украинского информатора из плена ВСУ
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда
Приметы на 27 июля: грозы, поведение птиц и сбор целебных трав
Стало известно о переводе штабов ВСУ из-за наступления ВС РФ
Богомаз раскрыл детали атаки ВСУ на Брянскую область
Путин поздравил моряков и морпехов с профессиональным праздником
ПВО отразила атаку 12 дронов ВСУ на три российских региона
Московский спортсмен не доплыл до финиша из-за проблем с сердцем
«Получишь все, что просишь»: Си Цзиньпин дал необычное обещание Вучичу
Юлия Меньшова: творческий путь и личная жизнь
В Турции рассказали о планах Эрдогана по встрече Путина и Зеленского
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.