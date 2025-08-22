Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Мягкие и нежные кабачки тают во рту, но при этом покрыты невероятно хрустящей корочкой. Просто, быстро и вкусно — попробуйте повторить, и близкие обязательно захотят добавку.

Молодые кабачки (2 шт.) нарежьте кружочками толщиной 5–7 мм. Посолите, оставьте на 10 минут — это уберет лишнюю влагу. Промокните бумажным полотенцем.

В миске смешайте 3 ст. л. муки, 2 ст. л. крахмала, щепотку паприки и черного перца. Каждый кружочек обмакните во взбитое яйцо, затем в сухую смесь.

Разогрейте в сковороде 1 см подсолнечного масла. Обжаривайте кабачки с двух сторон до золотистой корочки (примерно 2–3 минуты с каждой стороны). Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте сразу с чесночным соусом (сметана + чеснок + укроп).

Совет: для пикантности добавьте в сухую смесь 1 ч. л. сушеного чеснока и щепотку острого перца.

