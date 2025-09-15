Россиянам объяснили, какие виды помощи оказывает социальный работник

Виды помощи, которую оказывает социальный работник, зависят от реальной ситуации подопечного, однако право на эти услуги есть у людей как с временными ограничениями в своих возможностях, так и с постоянными, заявили RT в пресс-службе Роскачества. Там подчеркнули, что чаще всего обязанности соцработника касаются бытовой сферы, например покупки продуктов, приготовления еды, уборки квартиры и оплаты счетов.

Кроме того, соцработник при желании подопечного может помочь организовать досуг: купить книги, журналы или же отвезти на культурное мероприятие. Помимо всего прочего, такие специалисты способны оказать психологическую поддержку и простую медицинскую помощь.

Услуги соцработника полагаются не только инвалидам и пенсионерам, уточнили в Роскачестве. Согласно российским законам, ими может воспользоваться и более широкий круг лиц: семьи с детьми-инвалидами, многодетные, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для получения помощи нужно направить заявление в Центр социального обслуживания своего района.

Ранее сообщалось, что россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, должны до 1 октября определиться с формой их получения. Согласно документу Социального фонда РФ, доступны два варианта: натуральная и денежная.