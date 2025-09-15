Врачи не смогли спасти известного мотогонщика после аварии на турнире

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини погиб после аварии на трассе во время соревнований, сообщили в Итальянской федерации мотоциклетного спорта. Инцидент произошел на этапе Dunlop Cup 600, проходившем на автодроме в Кремоне. После столкновения спортсмену оказали экстренную помощь и доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
В знак траура после гонок не было празднования на подиуме. Память о Габриэле Коттини будет жить в наших сердцах, — говорится в сообщении.
Ранее четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб при пожаре во Всеволожском районе Ленинградской области. По имеющимся данным, возгорание произошло в деревне Ненимяки в ночь с 9 на 10 сентября. Огонь распространился на шесть гаражей общей площадью свыше 300 квадратных метров. В результате пожара погибли 68-летний спортсмен, а также две собаки и кот.
Кроме того, в Большом Манчестере в собственном доме найден мертвым бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и IBO Рикки Хаттон. Спортсмену было 47 лет. Полиция заявила, что обстоятельства не вызывают подозрений, однако причина смерти пока не раскрывается.