Врачи не смогли спасти известного мотогонщика после аварии на турнире Мотогонщик из Италии Коттини скончался после аварии на соревнованиях

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини погиб после аварии на трассе во время соревнований, сообщили в Итальянской федерации мотоциклетного спорта. Инцидент произошел на этапе Dunlop Cup 600, проходившем на автодроме в Кремоне. После столкновения спортсмену оказали экстренную помощь и доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

В знак траура после гонок не было празднования на подиуме. Память о Габриэле Коттини будет жить в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Ранее четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб при пожаре во Всеволожском районе Ленинградской области. По имеющимся данным, возгорание произошло в деревне Ненимяки в ночь с 9 на 10 сентября. Огонь распространился на шесть гаражей общей площадью свыше 300 квадратных метров. В результате пожара погибли 68-летний спортсмен, а также две собаки и кот.

Кроме того, в Большом Манчестере в собственном доме найден мертвым бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и IBO Рикки Хаттон. Спортсмену было 47 лет. Полиция заявила, что обстоятельства не вызывают подозрений, однако причина смерти пока не раскрывается.