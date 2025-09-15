Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025

Врачи не смогли спасти известного мотогонщика после аварии на турнире

Мотогонщик из Италии Коттини скончался после аварии на соревнованиях

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини погиб после аварии на трассе во время соревнований, сообщили в Итальянской федерации мотоциклетного спорта. Инцидент произошел на этапе Dunlop Cup 600, проходившем на автодроме в Кремоне. После столкновения спортсмену оказали экстренную помощь и доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

В знак траура после гонок не было празднования на подиуме. Память о Габриэле Коттини будет жить в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Ранее четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб при пожаре во Всеволожском районе Ленинградской области. По имеющимся данным, возгорание произошло в деревне Ненимяки в ночь с 9 на 10 сентября. Огонь распространился на шесть гаражей общей площадью свыше 300 квадратных метров. В результате пожара погибли 68-летний спортсмен, а также две собаки и кот.

Кроме того, в Большом Манчестере в собственном доме найден мертвым бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и IBO Рикки Хаттон. Спортсмену было 47 лет. Полиция заявила, что обстоятельства не вызывают подозрений, однако причина смерти пока не раскрывается.

