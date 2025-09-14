Скончался бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон Боксер Рикки Хаттон был обнаружен мертвым в своем доме

В своем доме в Большом Манчестере обнаружен мертвым бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и IBO Рикки Хаттон, передает The Manchester Evening News. Ему было 47 лет.

По данным полиции, оснований для подозрений относительно обстоятельств смерти нет. Причина смерти не разглашается.

Рикки Хаттон планировал возобновить спортивную карьеру в декабре. Последний его бой состоялся в 2012 году, когда он уступил украинцу Вячеславу Сенченко. За свою карьеру Хаттон одержал 45 побед и потерпел три поражения. Помимо Сенченко, он проигрывал Флойду Мейвезеру в 2007 году и Мэнни Пакьяо в 2009-м.

В 2005 году Хаттон был удостоен звания боксера года по версии The Ring и Американской ассоциации журналистов, освещающих бокс. Он также стал последним соперником Кости Цзю в его профессиональной карьере. Победа Хаттона в 2005 году над Цзю была досрочной, и он завоевал пояс IBF в первом полусреднем весе, который ранее принадлежал российскому боксеру.

Ранее актриса Светлана Шаманди-Бойцова сообщила, что заслуженный артист России Дмитрий Лагачев ушел из жизни в возрасте 56 лет. По ее словам, неделю назад она общалась с ним и они строили планы на будущее. Причина смерти не называлась.