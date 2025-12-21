ВСУ признали отступление с позиций «Страна.ua»: ВСУ оставили позиции на участке в Сумской области

Подразделения ВСУ оставили позиции на участке на востоке Сумской области на границе с РФ, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на офицера Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрия Лихового. По его словам, это произошло в районе села Грабовское.

По его словам, на этом участке сейчас продолжаются стабилизационные действия, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что украинские власти эвакуировали часть жителей Краснопольской общины Сумской области у границы с Россией. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров, людей вывозили с применением бронированной техники. Глава ОВА уточнил, что всех эвакуированных доставили в транзитный центр.

До этого сообщалось, что российские бойцы пресекли попытку развертывания артиллерии противника в Сумской области. Так, расчеты БПЛА группировки войск «Север» ликвидировали две самоходные установки «Гвоздика». Цели были уничтожены с помощью FPV-дронов с оптоволоконным управлением. В результате атаки экипаж одной из САУ, бросив вооружение, скрылся в лесном массиве.