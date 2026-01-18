Паста с грибным соусом в пост — сытное блюдо без мяса и молока

Приготовление сытных блюд на скорую руку на Крещенский сочельник часто включает макаронные изделия. Макароны с грибным соусом являются удачным постным вариантом, не требующим много времени. Для блюда потребуется 300–400 граммов макарон (рожки, перья или спагетти), 400 граммов свежих шампиньонов, одна головка репчатого лука, две столовые ложки томатной пасты, столовая ложка муки, растительное масло для жарки, соль и перец.

Макароны отваривают в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Пока варятся макароны, готовят соус. Лук мелко нарезают и пассеруют на масле до прозрачности. Грибы моют, режут пластинками и добавляют к луку. Жарят на среднем огне 7–10 минут, пока не испарится лишняя жидкость. К грибам добавляют томатную пасту и муку, хорошо перемешивают и томят минуту. Затем вливают примерно 200–250 мл горячей воды или овощного бульона, доводят до кипения и варят 3–5 минут до загустения. Соус солят и перчат по вкусу.

Отварные макароны смешивают с готовым грибным соусом или подают их отдельно, поливая сверху. Блюдо можно посыпать свежей рубленой зеленью петрушки или укропа. Такие макароны в Крещенский сочельник получаются ароматными и сытными, полностью соответствуя требованиям поста. Сочетание пасты и грибов является классическим и всегда пользуется успехом.

