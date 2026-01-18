Не существует гарантий целевого расходования Украиной $800 млрд, которые Киев запросил у Евросоюза в качестве «глобального пакета помощи» на ближайшие 10 лет, заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, элиты некоторых европейских стран воспользуются военным положением ради кражи части средств.

Да какие гарантии? Сейчас территория Украины — это так называемая яма. Яма, в которую бросают деньги, и те, кто может, из этой ямы берут ее не в интересах своих народов, не в интересах своей экономики, а в своих личных интересах, — сказал Сальдо.

Ранее депутат Европейского парламента Фридрих Пюрнер сообщил, что заем для Украины в размере €90 млрд (8,2 трлн рублей) могут разворовать. Он также поинтересовался, кто может гарантировать, что средства не спровоцируют дальнейшее развитие коррупции в Киеве.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что направит Брюсселю петицию с подписями против выделения Украине €90 млрд. По его словам, многие страны ЕС не беспокоятся из-за тяжелого экономического положения сообщества и мнения простых граждан.