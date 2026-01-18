Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:15

Аллегрова отсудила 1,3 млн рублей у москвича

Суд заставил москвича выплатить Аллегровой 1,3 млн рублей за ДТП

Ирина Аллегрова Ирина Аллегрова Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Певица Ирина Аллегрова через суд добилась компенсации в размере более 1 млн рублей от 50-летнего водителя Вадима, чей автомобиль врезался в ее KIA весной 2024 года, сообщает Telegram-канал Mash. Авария произошла у торгового центра на западе Москвы, когда за рулем машины артистки находился наемный водитель.

Сама исполнительница, по предварительным данным, о судебном процессе даже не знала, так как интересы представляли ее доверенные лица. Изначально ущерб от столкновения, после которого машину певицы отбросило в ограждение, оценили в 2,2 млн рублей, утверждает канал.

Сторона Аллегровой предлагала виновнику досудебное урегулирование при полной выплате суммы, однако мужчина отказался, рассчитывая на лимит по ОСАГО. Суд встал на сторону артистки, хотя и снизил размер взыскания до 1,3 млн рублей, посчитав, что страховки в 400 тыс. недостаточно для покрытия ремонта.

Виновник аварии признал решение, но пока не торопится перечислять средства. По информации источника, мужчина надеется, что информация о деле дойдет до самой певицы и она проявит снисхождение.

Ранее Аллегрова в ходе выступления на фестивале «Песня года» не стала брать цветы от поклонника. Небольшой скандал произошел из-за наряда артистки: она не захотела пачкать платье.

ДТП
суды
компенсации
Ирина Аллегрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси рассказал о ремонте питающей ЗАЭС ЛЭП
Некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты
Перечислены 40 официальных крещенских купелей в Москве
Россиянам дали прогноз по средней температуре на ближайшие полвека
Четыре человека погибли в ДТП с грузовым составом в российском регионе
Жители Киева начали сжигать новогодние елки, чтобы согреться
Почему не работает WhatsApp 18 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Гришино, Липцы: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 января
Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта
Житель Красноармейска объяснил, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ
В подполье назвали неожиданную причину преследования Тимошенко
Армия России нанесла сокрушительный удар по «реактивному» аэродрому ВСУ
Россиянам объяснили, что делать при обнаружении чужого заема на свое имя
Ученые нашли сорт сыра, который улучшает память и защищает мозг
Рекордные холода окутали Московскую область
«Попадаются регулярно»: оператор БПЛА рассказал о составе сил ВСУ на фронте
Глава «Калашникова» представил Путину новую перспективную экипировку
«Сапсаны» и «Авроры» перестанут курсировать между Москвой и Петербургом
В Госдуме раскрыли механизм эвакуации впавшей в кому в Египте россиянки
Роскосмос и NASA обсудят новые сроки завершения эксплуатации МКС
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.