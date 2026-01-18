Аллегрова отсудила 1,3 млн рублей у москвича

Певица Ирина Аллегрова через суд добилась компенсации в размере более 1 млн рублей от 50-летнего водителя Вадима, чей автомобиль врезался в ее KIA весной 2024 года, сообщает Telegram-канал Mash. Авария произошла у торгового центра на западе Москвы, когда за рулем машины артистки находился наемный водитель.

Сама исполнительница, по предварительным данным, о судебном процессе даже не знала, так как интересы представляли ее доверенные лица. Изначально ущерб от столкновения, после которого машину певицы отбросило в ограждение, оценили в 2,2 млн рублей, утверждает канал.

Сторона Аллегровой предлагала виновнику досудебное урегулирование при полной выплате суммы, однако мужчина отказался, рассчитывая на лимит по ОСАГО. Суд встал на сторону артистки, хотя и снизил размер взыскания до 1,3 млн рублей, посчитав, что страховки в 400 тыс. недостаточно для покрытия ремонта.

Виновник аварии признал решение, но пока не торопится перечислять средства. По информации источника, мужчина надеется, что информация о деле дойдет до самой певицы и она проявит снисхождение.

