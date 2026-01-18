В Петербурге массово возвращают билеты на концерт с подменой Шаде Аду

В Санкт-Петербурге зрители массово возвращают билеты после концерта SADE NO ORDINARY TRIBUTE SHOW, который состоялся вечером 15 января в БКЗ «Октябрьский», где вместо выступления британской певицы Шаде Аду их встретила трибьют-программа, пишет «Фонтанка». По информации издания, к фанатам вышла исполнительница, которая «очень плохо пела».

Дорогая Sade, приезжай к нам, пожалуйста. Нас обманули. Мы так тебя ждали, — написала поклонница в соцсетях настоящей артистки.

В материале говорится, что недовольные концертом петербуржцы создали отдельный чат в Telegram, где помогают друг другу с составлением заявок на возврат билетов. По словам некоторых, им уже удалось вернуть потраченные деньги.

Тем временем одна из зрительниц, пишет издание, рассказала, что афишу с концертом группы Sade уже сняли. Вместо нее теперь висит плакат с анонсом выступления Сергея Трофимова.

Ранее сообщалось, что зрители покупали билеты по цене от двух до 15 тыс. рублей, надеясь увидеть саму Шаде Аду, но вместо этого попали на трибьют-программу. Ажиотаж возник, как только в городе появились афиши с крупной надписью «Sade с оркестром». Многие фанаты либо не заметили, либо не придали значения уточнению tribute, указывающему на кавер-формат.