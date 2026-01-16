Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 14:56

Петербург испытал массовое разочарование из-за концерта-ловушки Sade

Жители Петербурга заплатили тысячи рублей ради концерта Sade и попали на трибьют

Шаде Аду Шаде Аду Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Жители Петербурга испытали массовое разочарование на концерте, который был заявлен как выступление британской исполнительницы Sade, передает корреспондент NEWS.ru. Купив билеты по цене от двух до 15 тыс. рублей, зрители надеялись увидеть саму Шаде Аду, но вместо этого попали на трибьют-программу.

Ажиотаж возник, как только в городе появились афиши с крупной надписью «Sade с оркестром». Многие фанаты либо не заметили, либо не придали значения уточнению «tribute», указывающему на кавер-формат.

Осознание подмены пришло уже 15 января во время выступления московского оркестра в БКЗ «Октябрьский». В первые полчаса программы часть зрителей начала массово покидать зал, возмущаясь стоимостью билетов и ощущением обмана.

Организаторы оперативно заменили афиши. Если изначально на плакатах было изображение настоящей Шаде Аду, то позже его заменили на фото солистки кавер-группы. Однако зрители настаивают, что подача информации изначально вводила в заблуждение.

Ранее стало известно, что известная певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) согласилась выступить на праздничном концерте 23 февраля с существенной скидкой. Ее специальное предложение адресовано организаторам мероприятий для ветеранов.

концерты
Санкт-Петербург
выступления
мероприятия
билеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинопродюсер сгенерировал судебное решение с ИИ и поплатился штрафом
В Госдуме ответили, насколько важны разведданные Франции для Украины
Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения
Гомельский раскрыл, сможет ли Касаткин набрать прежнюю форму
Иран пригрозил в ООН ответом в случае агрессии в свой адрес
Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела
Стало известно, кто временно возглавит Михайловский театр
Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение
Медведев раскрыл, сколько человек подписали контракт с Минобороны
Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Петербурге
«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам
ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали
Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео
НАТО удалила с сайта брифинг с провокационными заявлениями
Магнитные бури сегодня, 16 января: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open
Адвокат Карапетяна анонсировал два важных судебных заседания по его делу
Спасла депортация: россиянка избежала казни в Китае, как это было
Востоковед объяснил, зачем США была нужна операция «Буря в пустыне»
Пули в колесах заставили водителя Porsche подчиниться ДПС
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.