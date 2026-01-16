Петербург испытал массовое разочарование из-за концерта-ловушки Sade

Жители Петербурга испытали массовое разочарование на концерте, который был заявлен как выступление британской исполнительницы Sade, передает корреспондент NEWS.ru. Купив билеты по цене от двух до 15 тыс. рублей, зрители надеялись увидеть саму Шаде Аду, но вместо этого попали на трибьют-программу.

Ажиотаж возник, как только в городе появились афиши с крупной надписью «Sade с оркестром». Многие фанаты либо не заметили, либо не придали значения уточнению «tribute», указывающему на кавер-формат.

Осознание подмены пришло уже 15 января во время выступления московского оркестра в БКЗ «Октябрьский». В первые полчаса программы часть зрителей начала массово покидать зал, возмущаясь стоимостью билетов и ощущением обмана.

Организаторы оперативно заменили афиши. Если изначально на плакатах было изображение настоящей Шаде Аду, то позже его заменили на фото солистки кавер-группы. Однако зрители настаивают, что подача информации изначально вводила в заблуждение.

