МакSим озвучила условия выступления перед ветеранами 23 февраля Mash: МакSим снизила гонорар за концерт для ветеранов 23 февраля до 4 млн рублей

Известная певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) согласилась выступить на праздничном концерте 23 февраля с существенной скидкой, сообщает Telegram-канал Mash. Ее специальное предложение адресовано организаторам мероприятий для ветеранов.

По информации канала, артистка готова провести 45-минутный концерт за 4 млн рублей, снизив свой обычный гонорар на полмиллиона рублей. Дополнительно оговаривается, что за выступление за границей организаторам придется доплатить еще 2 млн рублей.

В список обязательных условий, согласно данным канала, входит целый ряд требований. Речь идет о перелете бизнес-классом, размещении в люксовом номере отеля категории «пять звезд» и суточных в размере 15 тыс. рублей. Также за два часа до выступления артистке необходимо предоставить два рафа и два капучино, приготовленных на фисташковом молоке.

Среди прочих пунктов райдера значатся несколько пачек лапши «Доширак», овощные и мясные нарезки, а также банка варенья. При этом алкоголь и кальян находятся под строгим запретом. В завершение отмечается, что певица может произнести тост в честь защитников Отечества, но исключительно с водой в бокале.

Ранее пользователи Сети раскритиковали певицу МакSим за снимки с отдыха, где она позирует вместе с дикими животными. Артистка поделилась серией фото на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).