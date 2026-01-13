Атака США на Венесуэлу
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха

Пользователи Сети раскритиковали певицу МакSим за фото с дикими животными

МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пользователи Сети раскритиковали певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) за снимки с отдыха, где она позирует вместе с дикими животными. Артистка поделилась серией фото на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Публикации вызвали волну критики, особенно со стороны зоозащитников. Они выразили негодование по поводу содержания львов, тигров и слонов в подобных условиях. Наиболее резкие комментарии были быстро удалены или заблокированы, в результате чего под постами остались в основном сообщения с сочувствием к зверям.

«Подозреваю, что животных пичкают фармой», «Бедные животные», «Бедные слоны», — негодуют комментаторы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на МакSим подали в суд из-за крупной задолженности по оплате коммунальных услуг, общая сумма которой приближается к 200 тыс. рублей. Как стало известно источнику, артистка на протяжении нескольких месяцев не оплачивала счета сразу за две свои московские квартиры.

До этого эксперт по историческому декору Регина Ван Влит сообщила, что ремонт элитной 500-метровой квартиры в Москве обошелся певице МакSим в сумму от 27 до 75 млн рублей. Осмотрев фотографии квартиры певицы, она предположила, что только на мебель та потратила 16 млн рублей. Около 12 млн могло уйти на покупку скульптур, люстр, музыкальных инструментов и икон.

