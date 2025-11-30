SHOT: МакSим задолжала за услуги ЖКХ 200 тысяч рублей

Telegram-канал SHOT пишет, что на певицу МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) подали в суд из-за крупной задолженности по оплате коммунальных услуг, общая сумма которой приближается к 200 тыс. рублей. Как стало известно источнику, артистка на протяжении нескольких месяцев не оплачивала счета сразу за две свои московские квартиры.

По данным SHOT, основная часть долга, составляющая 173 тыс. рублей, накопилась за 300-метровую пятикомнатную квартиру в элитном ЖК «Триумф-Палас», которую певица приобрела в 2014 году. Меньшая задолженность, как пишет канал, около 18 тыс. рублей, числится за ее 120-метровой квартирой в ЖК «Дом на Истринской». При этом у МакSим есть еще одна, 67-метровая квартира в том же ЖК «Триумф-Палас», приобретенная ранее, по которой долгов за коммунальные услуги не обнаружено.

Ранее эксперт по историческому декору Регина Ван Влит сообщила, что ремонт элитной 500-метровой квартиры в Москве обошелся певице МакSим в сумму от 27 до 75 млн рублей. Осмотрев фотографии квартиры певицы, она предположила, что только на мебель та потратила 16 млн рублей. Около 12 млн могло уйти на покупку скульптур, люстр, музыкальных инструментов и икон.