День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 11:09

SHOT: МакSим задолжала за услуги ЖКХ 200 тысяч рублей

МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT пишет, что на певицу МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) подали в суд из-за крупной задолженности по оплате коммунальных услуг, общая сумма которой приближается к 200 тыс. рублей. Как стало известно источнику, артистка на протяжении нескольких месяцев не оплачивала счета сразу за две свои московские квартиры.

По данным SHOT, основная часть долга, составляющая 173 тыс. рублей, накопилась за 300-метровую пятикомнатную квартиру в элитном ЖК «Триумф-Палас», которую певица приобрела в 2014 году. Меньшая задолженность, как пишет канал, около 18 тыс. рублей, числится за ее 120-метровой квартирой в ЖК «Дом на Истринской». При этом у МакSим есть еще одна, 67-метровая квартира в том же ЖК «Триумф-Палас», приобретенная ранее, по которой долгов за коммунальные услуги не обнаружено.

Ранее эксперт по историческому декору Регина Ван Влит сообщила, что ремонт элитной 500-метровой квартиры в Москве обошелся певице МакSим в сумму от 27 до 75 млн рублей. Осмотрев фотографии квартиры певицы, она предположила, что только на мебель та потратила 16 млн рублей. Около 12 млн могло уйти на покупку скульптур, люстр, музыкальных инструментов и икон.

МакSим
ЖКХ
суды
квартиры
долги
певицы
коммунальные услуги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России ударили по месту запуска беспилотников ВСУ
В Турции увидели готовность Украины и России к перемирию
Лавров объяснил, на какие ухищрения пошел Запад ради успехов в вооружении
В ООН бьют тревогу из-за угрозы массового голода
«Жалеете, что за спиной нет винтовки»: биатлонистка о драке лыжников
Белоруссия получила ответ Литвы о пожаре на Игналинской АЭС
Королевская семья Британии: новости, брат Карла III собирается бежать в ОАЭ
«Папа Сева»: Певцов рассказал об удивительном качестве Шиловского
В ООН назвали пять стран, которые больше всего страдают от голода
Успеть до морозов. Как подготовить растения и плодовые деревья к зиме
«Папа Сева»: Соколов трогательно простился с Шиловским
Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом
Риелтор раскрыла незавидную судьбу дома Ларисы Долиной
Магнитные бури сегодня, 30 ноября: что будет завтра, тромбозы, аритмия
Захарова заявила об угрозе мировой безопасности со стороны Киева
В Госдуме ответили, кто может заменить Зеленского на посту президента
Раскрыты детали многочасовой беседы Ермака с Зеленским после увольнения
На Украине «отменили» русского адмирала Федора Ушакова
«Она опять в плюсе»: Штурм об отмене выступлений Долиной в кафе
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в декабре
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.