Долги на сотни тысяч, суд, кома, алкоголизм: как живет певица МакSим

На певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) подали в суд из-за крупной задолженности по оплате коммунальных услуг, передают СМИ. Что об этом известно, как сейчас живет МакSим, как она выбралась из комы?

Что известно о долгах МакSим

Как писал NEWS.ru, общая сумма долга МакSим может приближаться к 200 тысячам рублей. По информации источников, артистка на протяжении нескольких месяцев не оплачивала счета за две свои московские квартиры.

Основная часть долга, составляющая 173 тысячи рублей, накопилась за 300-метровую пятикомнатную квартиру в элитном ЖК «Триумф-Палас», которую певица приобрела в 2014 году. Меньшая задолженность, около 18 тысяч рублей, числится за ее 120-метровой квартирой в ЖК «Дом на Истринской». У Абросимовой есть еще одна, 67-метровая квартира в том же ЖК «Триумф-Палас», приобретенная ранее, по которой долгов за коммуналку не обнаружено, уточнили источники.

При этом в сентябре этого года СМИ сообщили о дорогостоящем ремонте в одной из квартир МакSим в Москве. Эксперт по историческому декору Регина Ван Влит осмотрела фотографии жилья певицы и заявила, что только на мебель артистка потратила 16 млн рублей. Около 12 млн могло уйти на покупку скульптур, люстр, музыкальных инструментов и икон.

«В целом ориентировочная стоимость внутреннего убранства квартиры певицы может доходить до 190 млн рублей. При премиальных брендах эта сумма может быть и выше», — высказалась эксперт.

Что известно о коме МакSим, как она выбралась из нее

В июне 2021 года МакSим была погружена в медикаментозную кому из-за 75-процентного поражения легких после коронавируса. Сначала артистку подключили к ИВЛ (аппарату искусственной вентиляции легких. — NEWS.ru), однако этого оказалось недостаточно, после чего ей назначили ЭКМО (метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента. — NEWS.ru).

Выйдя из больницы, МакSим весила всего 44 килограмма и заново училась ходить. Позже она рассказала о предательстве близких людей, которые надеялись на ее смерть и пытались завладеть недвижимостью.

«Я была в коме, 61 день провела в клинике, и за это время просто перевернулся весь мир. К сожалению, близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, для того чтобы переоформить на себя имущество», — сообщила артистка.

В октябре Абросимова отметила, что успешно завершила период реабилитации и чувствует себя хорошо. В июне она говорила, что, когда находилась в коме, «побывала в параллельном мире».

«Если много говорить о том, что я видела, находясь в коме, нормальные люди решат, что у меня поехала крыша. <…> Я была в таком, скажем, параллельном мире и прекрасно понимала, что умираю. <…> Там было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Помню, что находилась в холоде. Но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала», — описывала это состояние МакSим.

Что известно об алкоголизме МакSим

В июле 2023 года певица публично призналась в своем алкоголизме, из-за которого легла в реабилитационный центр на лечение. Она отметила, что слишком рано начала гастролировать после выхода из комы и искала «поддержку» в алкоголе, что привело к зависимости.

«Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина», — объясняла МакSим.

В январе 2024 года Абросимова сообщила, что с помощью алкоголя в том числе хотела избавиться от всех «возможных человеческих чувств». По ее словам, она «убивала в себе» любовь, понимание, созерцание и радость. МакSим подчеркнула, что в тот момент ей «просто хотелось тишины».

По совету друзей она несколько раз кодировалась, однако это не принесло нужных результатов. Позже артистка подчеркнула, что в борьбе с алкогольной зависимостью ей помог Бог.

