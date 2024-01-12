Собчак, остановка сердца, борьба с алкоголизмом: куда пропала певица МакSим

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Максимова)

Певица Марина Абросимова (МакSим) в прошлом году призналась в своей алкогольной зависимости. Что известно о состоянии ее здоровья, чем сейчас занимается артистка?

Что известно о личной жизни МакSим

Первым супругом МакSим был звукорежиссер Алексей Луговцов. Влюбленные поженились в 2008 году, а в 2009 году у них родилась дочь Александра. В 2011 году пара развелась.

После развода МакSим встречалась с солистом группы Animal Jazz Александром Красовицким, но ушла от него к бизнесмену Антону Петрову, от которого родила дочь Марию.

Вскоре после рождения дочки пара рассталась. Выяснилось, что Петров изменял МакSим, еще когда она была беременна. В итоге мужчина ушел к другой.

«К сожалению, мы не смогли стать семьей, чего скрывать. Жизнь непредсказуема. Любовь проходит. Пусть он будет счастлив», — комментировала певица.

В 2020 году МакSим забеременела в третий раз, но выносить ребенка не смогла — у нее случился выкидыш.

Что известно о состоянии здоровья МакSим

В 2019 году МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт. После ДТП она пролежала в больнице два месяца за границей, затем — в России. Ей долго нельзя было ни шевелиться, ни вставать из-за повреждения и сотрясения головного мозга. За период реабилитации артистка поправилась на 15 кг.

В 2021 году исполнительницу госпитализировали с пневмонией. Она была введена в искусственную кому и подключена к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.

МакSим в интервью журналисту Ксении Собчак рассказывала, что во время комы у нее дважды останавливалось сердце. Она также призналась, что во время болезни с ней рядом находился новый возлюбленный. Имя мужчины певица не раскрыла.

«Он меня очень поддерживал. Он вообще мой ангел-хранитель, я очень счастлива. Я не исключаю для себя возможности еще раз повенчаться, я бы хотела еще раз», — сообщила МакSим.

В январе 2022 года СМИ писали, что артистка рассталась с возлюбленным.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Певица МакSим (Марина Максимова)

Что известно об алкогольной зависимости МакSим

Летом 2023 года МакSим рассказала о своей алкогольной зависимости, опубликовав видео из реабилитационного центра. До этого ей стало плохо на концерте в Сочи, затем она почувствовала недомогание на сцене в Твери: МакSим неуверенно держалась на ногах и не могла совладать с голосом. Тогда поклонники заподозрили, что певица больна. Концертный тур пришлось отменить.

Артистка призналась, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем.

«Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина», — сообщила она.

Также МакSим заявила, что из-за алкоголизма потеряла огромные суммы денег, так как подписывала документы в невменяемом состоянии. По словам певицы, рядом с ней были люди, которые пользовались ее беспомощным положением и наживались на ней.

В октябре исполнительница отметила, что после курса лечения от алкоголизма активно занимается спортом.

Чем МакSим занимается сейчас

В конце октября МакSим дала интервью журналисту Надежде Стрелец, в котором сообщила, что после выхода из рехаба решила полностью исключить алкоголь из своей жизни, поскольку это «не ее история».

Также певица призналась, что сейчас ей хочется тепла и личного счастья, но пока она не встретила своего спутника.

В 2024 году МакSим планирует выступить с большим сольным концертом. Информации о датах проведения мероприятия пока нет.

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