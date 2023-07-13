МакSим призналась в алкоголизме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала о своей алкогольной зависимости, видео с признанием из реабилитационного центра опубликовало издание StarHit. По словам исполнительницы, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем.

Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина, — сообщила МакSим.

Абросимова признала, что у нее есть зависимость от алкоголя, поэтому она легла в клинику на лечение. По словам певицы, ее поддерживают близкие и музыканты.

Я надеюсь, конечно, на вашу поддержку, потому что для меня было огромным шагом приехать сюда по доброй воле и находиться здесь, проходить лечение. И такой же огромный шаг сказать это вслух, для вас, — сообщила певица.

МакSим ранее предположила, что вернется на сцену в октябре. Она пояснила, что отменить весенний гастрольный тур пришлось из-за болезни на фоне слишком высокого темпа работы. Абросимова добавила, что из-за перегрузок ей пришлось отправиться на лечение, которое продолжается до сих пор.

До этого звезде стало плохо на концерте в Сочи, затем она почувствовала недомогание на сцене в Твери. МакSим неуверенно держалась на ногах и не могла совладать с голосом. Тогда поклонники заподозрили, что певица больна. Концертный тур пришлось отменить. На фоне этого произошел скандал с ее PR-менеджером Яной Богушевской, которая обвинила организаторов концертного тура в воровстве.