МакSим рассказала о самочувствии после лечения от алкоголизма Певица МакSим сообщила об активных занятиях спортом после лечения от алкоголизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Максимова)

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала в программе «Они потрясли мир» на Пятом канале, что после курса лечения от алкоголизма активно занимается спортом. Исполнительница сообщила, что бегает в специальном костюме, чтобы сбросить вес, занимается боксом, теннисом и гимнастикой.

По словам певицы, она верит в Бога и благодарит его за каждый прожитый день. МакSим подчеркнула, что сейчас чувствует себя «полноценной и чувственной» женщиной.

Ранее МакSим призналась, что из-за алкоголизма потеряла огромные суммы денег, потому что подписывала документы в невменяемом состоянии. По словам исполнительницы, рядом с ней были люди, которые пользовались ее беспомощным положением и наживались на ней. Также артистка рассказала, что после сорванных из-за пьянства концертов она собиралась закончить певческую карьеру и больше не выходить на сцену.

До этого певица призналась в своей алкогольной зависимости. По словам исполнительницы, она слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни и попыталась поддержать себя алкоголем. Абросимова подчеркнула, что у нее есть зависимость, поэтому она легла в реабилитационный центр на лечение.