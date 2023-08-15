«Потеряла миллионы»: певица МакSим рассказала о «пьяных ошибках» МакSим рассказала, как подписывала финансовые документы в пьяном виде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) призналась, что из-за алкоголизма потеряла огромные суммы денег, потому что подписывала документы в нетрезвом виде, пишет StarHit. По словам исполнительницы, рядом с ней были люди, которые пользовались ее беспомощным положением и наживались на ней. Также артистка рассказала, что после сорванных из-за пьянства концертов она собиралась закончить певческую карьеру и больше не выходить на сцену.

Я чересчур добрая всегда бывала в состоянии алкогольного опьянения, многие этим пользовались — подписывали со мной различные документы. Я потеряла значительные средства, миллионы, таким образом доверяя людям. Наделала ошибок. Причем, этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении, — сообщила МакSим.

Певица призналась, что очень рада, что не наделала больших ошибок и не попала в тюрьму. Во всем происходящем, по ее словам, она винит только себя. МакSим также привела слова психолога, который посоветовал ей уделять больше времени не работе и близким, а самой себе.

Диагноз психолога звучал так, что у меня проблема не с алкоголизмом, а проблема с трезвым образом жизни. Я зациклена на дочерях, на детях своей школы, на концертной деятельности. А так, чтобы проводить время для себя, правильно организовывать свой собственный досуг.... Такого и не было, — подчеркнула исполнительница.

Ранее сообщалось, что МакSим вышла из рехаба после прохождения курса лечения от алкогольной зависимости. Как призналась артистка, она решила обратиться к специалистам после того, как осознала, что может потерять все. По ее словам, она находилась в больнице с другими российскими звездами, которых все знают. Певица подчеркнула, что сейчас им намного сложнее, чем ей, во время прохождения курса лечения.

До этого певица призналась в своей алкогольной зависимости. По словам исполнительницы, она слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни и попыталась поддержать себя алкоголем. Абросимова подчеркнула, что у нее есть зависимость, поэтому она легла в реабилитационный центр на лечение.