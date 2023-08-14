МакSим вышла из рехаба после курса лечения от алкоголизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Максимова)

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в беседе со Starhit сообщила, что вышла из рехаба после прохождения курса лечения от алкогольной зависимости. Как призналась артистка, она решила обратиться к специалистам после того, как осознала, что может потерять все.

В состоянии опьянения человек не очень адекватно воспринимает свои реакции. И кажется, так легко сказать – да пошло оно все! И таким образом всё постепенно и уходит – семья, работа, общение, друзья, даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять все, — рассказала МакSим.

По ее словам, она находилась в больнице с другими российскими звездами, которых все знают. Певица подчеркнула, что сейчас им намного сложнее, чем ей во время прохождения курса лечения. МакSим выразила надежду на то, что в скором времени они смогут вернуться к своей повседневной жизни.

Ранее певица призналась в своей алкогольной зависимости. По словам исполнительницы, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем. Абросимова подчеркнула, что у нее есть зависимость, поэтому она легла в реабилитационный центр на лечение.