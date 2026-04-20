«Увидимся в суде»: глава ФБР ответил на статью о его алкоголизме

Глава ФБР намерен подать иск против Atlantic за фейки о проблемах с алкоголем

Кэш Патель Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Директор ФБР Кэш Патель заявил, что намерен в понедельник, 20 апреля, подать иск против журнала Atlantic из-за публикации материала о его якобы серьезных проблемах с алкоголем. По словам Пателя, которые передает Fox News, речь пойдет о распространении ложной информации.

Увидимся в суде, — сказал глава ФБР.

Atlantic со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что сотрудников ФБР и Министерства юстиции беспокоит предполагаемое злоупотребление Пателем спиртным, а также его частые отсутствия на рабочем месте. Директор ведомства отреагировал на публикацию у себя в соцсетях, написав, что «лживые нападки» СМИ лишь подтверждают правильность его действий.

Как писал Atlantic, высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа уже обсуждают возможную замену Пателя. Сам глава ФБР, по данным журнала, глубоко обеспокоен тем, что его должность находится под угрозой.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru заявил, что в скором времени могут последовать отставки Кэша Пателя и главы Пентагона Пита Хегсета. По его мнению, команда Трампа будет неизбежно терять свою целостность.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
