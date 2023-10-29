Что сказала МакSим в новом интервью: как оказалась в рехабе, где дети Певица МакSим рассказала, как пристрастилась к алкоголю и едва не лишилась детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) впервые после лечения в рехабе (реабилитационном центре) дала интервью. Что сказала исполнительница о зависимости, детях и близких, которые пытались лишить ее имущества?

Как у МакSим пытались отобрать детей

В интервью Надежде Стрелец певица рассказала, что люди из ее ближайшего окружения пытались отнять у нее дочерей. По словам исполнительницы, когда она находилась в коме в 2021 году, знакомые узнавали, как взять детей под опеку, чтобы завладеть имуществом.

«Я провела 61 день в клинике. За это время просто перевернулся весь мир. Некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, чтобы переоформить на себя имущество. <...> Оказалось, что я, будучи в коме, подписывала какие-то документы. <...> Подделывали подпись. Не стала ничего требовать, разбираться, просто пуф — и отпустила», — сказала МакSим.

Как у МакSсим появилась алкогольная зависимость

Артистка рассказала, что пристрастилась к алкоголю, поскольку стремилась избавиться от всех «возможных человеческих чувств». По ее словам, она «убивала в себе» любовь, понимание, созерцание и радость после восьми лет тяжелых отношений. МакSим подчеркнула, что в тот момент «ей просто хотелось тишины».

Спустя время артистка поняла, что стала зависима от алкоголя. Певица отметила, что не пила ради веселья, а была эмоционально привязано к спиртному. По ее словам, воспользовавшись советами друзей, она несколько раз кодировалась, однако это не принесло желаемого результата.

«Ничего не работает до тех пор, пока ты сам не приходишь к этому эмоционально. <...> Долго думала над тем, почему мне дали возможность жить на этой планете и вернуться сюда», — поделилась МакSим.

Певица отметила, что справиться с алкогольной зависимостью ей помогли не только врачи рехаба. По словам исполнительницы, ее поддерживал священник, который приходил к ней и в тот период, когда она лежала в коме.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МакSим

Как дочь МакSим отреагировала на зависимость

Певица рассказала, что старшая дочь Александра видела, что с ней происходит. Она очень близка с 15-летним подростком, хотя многим непонятны их отношения. Дочь поддержала мать, подчеркнув, что ее не волнует мнение сверстников, которые могут осудить ее.

«Посоветовалась с ней в первую очередь. Это могло отразиться здесь и сейчас особенно в этом возрасте [на отношениях в школе], мы все знаем, дети не самые добрые. Я ей сказала: „Как ты смотришь [на признание], учитывая ситуацию со школой?“. Она сказала: „Мне все равно на сверстников, если это тебе поможет, то делай [признание]“», — заявила МакSим.

В июле певица публично призналась в своей алкогольной зависимости. По словам исполнительницы, она слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни и попыталась поддержать себя алкоголем. Абросимова подчеркнула, что у нее есть алкогольная зависимость, поэтому она легла в реабилитационный центр на лечение.

Надежда Стрелец отметила, что решение певицы нетипично для России и ее действия характерны, скорее, для западной культуры. По словам журналистки, отечественные селебрити склонны скрывать свои зависимости. В ответ на это МакSим сказала, что «алкоголь всегда рядом с собой держит ложь».

«Чем дальше, тем больше ты лжешь. С самого себя начинаешь, потом сам же веришь в эту ложь», — отметила артистка.

Какие у МакSим планы на будущее

Абросимова рассказала, что после выхода из рехаба решила полностью исключить алкоголь из своей жизни, поскольку это «не ее история». По словам звезды, она любит, когда сознание четкое, а ощущения трезвые.

«В моем случае не было [срывов]. Настолько четкое даже не решение, а шанс, единственный шанс», — сказала МакSим.

Она рассказала, что сейчас ей хочется тепла и личного счастья. Пока она еще не встретила нового спутника.

Кроме того, на следующий год артистка готовит большой сольный концерт. По ее словам, за время подготовки ей хочется накопить силы, чтобы поделиться энергией со зрителями.

«Я мечтаю вырасти. Вырасти внутренне до понимания, почему я здесь и что я должна сделать. Не могу похвастаться, что я все время нахожусь в состоянии полета, но ощущение того, что я к этому иду, я чувствую», — рассказала МакSим.

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